Koronaya karşı ‘Gelecek Bizim’

Korona virüs vakalarının inişe geçtiği bu günlerde moralimizi daha da yükseltmek ve uzmanların her fırsatta tekrarladığı "Evde kal" çağrısına dikkat çekmek amacıyla, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov ve Psikoloji Bölümü mezunu Aslıhan Doğu salgına karşı şarkı besteledi. Müziğini Abbasov'un hazırladığı, sözlerini ise Aslıhan Doğu'nun yazdığı "Gelecek Bizim" adını verdikleri şarkı sosyal medya üzerinden yayınlanacak.