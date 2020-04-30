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Haberler Sarmaşık Simge Sağın: Hep aldatıldım

: Hep aldatıldım

Simge Sağın: Hep aldatıldım
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Şarkıcı Simge Sağın, korona virüs nedeniyle günlerini ev karantinasında geçirirken 'Hakan Gence ile Evden' YouTube programının konuğu oldu. Güzel şarkıcı aşk hayatıyla ilgili cesur açıklamalar yaptı. Sağın, "İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum." dedi.

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