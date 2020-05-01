Delevingne telefon numarasını paylaştı

Ünlü model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek telefon numarasını paylaştı. Kendisi gibi karantinada olan takipçileriyle konuşup dertleşmek istediğini belirten mankene sayısız mesaj geldi. Yüzlerce mesaj alan güzel model, birçoğunu kendi hesabından paylaştı. Delevingne, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.
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