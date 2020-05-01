  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Delevingne telefon numarasını paylaştı

telefon numarasını paylaştı

Delevingne telefon numarasını paylaştı
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Ünlü model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek telefon numarasını paylaştı. Kendisi gibi karantinada olan takipçileriyle konuşup dertleşmek istediğini belirten mankene sayısız mesaj geldi. Yüzlerce mesaj alan güzel model, birçoğunu kendi hesabından paylaştı. Delevingne, tüm mesajlara yetişemediğini ama atılan her mesajı ayrı ayrı sevdiğini dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Delevingne telefon numarasını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA