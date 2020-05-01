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’nin yardım talebine ’ndan jet yanıt

Eda Ece’nin yardım talebine Sağlık Bakanlığı’ndan jet yanıt
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Başarılı oyuncu Eda Ece, evinde çalışan yardımcısının epi-lepsi hastası oğlunun ilaçları için sosyal medya hesabından Sağ-lık Bakanlığı'na seslenerek yardım istedi.Bakanlık'tan Eda Ece'nin çağrısına cevap gecikmedi. Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, evinde kendisine yardım-cı olmak için çalışan kadının, 11 yaşındaki epilepsi hastası oğlunun ihtiyaç duyduğu ilaçları için sosyal medya hesabında yardım istedi.

YÜREKTEN TEŞEKKÜR ETTİ

Salgın nedeniyle evinde karan-tinada olan Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hasta-sı. İlacını almak için başvurmuş-lar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemi-yor. 55 gün olmuş. Doktoru elde-ki ilaçları vermiş bitmiş, bir süre-dir tamamen ilaçsız kaldı" diyerek Sağlık Bakanlığı'nda yardım iste-di. Oyuncunun mesajına Sağ-lık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece, "Hızlı cevabınız için Sağlıklı Çözüm'e yürekten teşek-kür ederim" ifadelerini kullandı.

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