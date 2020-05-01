Esra Balamir koronayı yendi

Nisan ayının başında yeni tip korona virüse yakalanan sunucu Esra Balamir'in son yapılan testi negatif çıktı. Sosyal medya hesabında müjde-yi veren güzel sunucu, kendisine dua eden sevenlerine de teşekkür etti.

ÜÇÜNCÜ TEST NEGATİF ÇIKTI

Ünlü sunucu Esra Balamir, geç-tiğimiz ay yaptığı paylaşımda arka-daşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek sevenlerini korkutmuş-tu. Bir süredir evinde tedavi gören Balamir'in korona virüs testi en sonunda negatif çıktı. Hastalığı boyunca yaşadıkları-nı sık sık sosyal medya hesabından takipçile-riyle paylaşan Bala-mir, "3. kez yapılan korona virüs testim negatif çıktı. Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden, merak eden herkesten Allah razı olsun" dedi.