Nisan ayının başında yeni tip korona virüse yakalanan sunucu Esra Balamir'in son yapılan testi negatif çıktı. Sosyal medya hesabında müjde-yi veren güzel sunucu, kendisine dua eden sevenlerine de teşekkür etti.
ÜÇÜNCÜ TEST NEGATİF ÇIKTI
Ünlü sunucu Esra Balamir, geç-tiğimiz ay yaptığı paylaşımda arka-daşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek sevenlerini korkutmuş-tu. Bir süredir evinde tedavi gören Balamir'in korona virüs testi en sonunda negatif çıktı. Hastalığı boyunca yaşadıkları-nı sık sık sosyal medya hesabından takipçile-riyle paylaşan Bala-mir, "3. kez yapılan korona virüs testim negatif çıktı. Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden, merak eden herkesten Allah razı olsun" dedi.
Esra Balamir koronayı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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