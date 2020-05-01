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Karantina mutluluğu

Dünyaca ünlü Türk klasik batı müziği piyanisti ve bestecisi , korona virüs salgını sonrası eşiyle birlikte yerleştiği Urla’yı çok sevdi. 51 gündür Urla’daki villalarında karantinaya giren çift, ’de yaşamaktan memnun görünüyorlar.

Karantina mutluluğu
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Yaklaşık 2 ay önce korona virüs salgınından korunmak için İzmir'in Urla ilçesine yerleşen Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan Say, İzmir'de yaşamaktan memnun görünüyorlar. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Say, daha önce birçok kez konser vermeye geldiği Urla'da geçirdiği günlerini sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

EVİNİN BAHÇESİNDE ÇALIŞIYOR
Usta Müzisyen Urla'daki villasında karantina günlerini verimli geçirmeye oldukça özen gösteriyor. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuk bestecilerin keşfedilmesini amaçlayan bir yarışmaya öncülük eden Say, evinin bahçesinde de yeni besteleri üzerinde çalışıyor. Eşi Ece Dağıstan Say ile Urla sokaklarında sık sık yürüyüş yaptığı görülen başarılı besteci, son yaptığı paylaşımda eşinin klasik müzik eşliğinde dans ederek bulaşık yıkamasını, "Koreografik bulaşık" notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

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