“Kıymetini şimdi anladım"

Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. İftar için mutfak alışverişine çıktığını söyleyen Ceceli, "Sizleri özlemişim, sarılıp tokalaşmak isterdim ama şu korona virüsün bizleri soktuğu hale bak" dedi. Karantina günlerinde evde bol bol şarkı besteleyip ürettiğini ifade eden Ceceli, "Zamanı çok israf ediyormuşuz, kıymetini bilemiyormuşuz. Tüketimi de hunharca yaptığımızı fark ettim. Bu süreç bittikten sonra hiç bir şey aynı olmayacak" dedi.