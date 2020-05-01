Medyaya savaş açtı

Sussex Düşesi Meghan Markle eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere'nin en büyük medya kuruluşlarına karşı tavrını sertleştirdi. Bir süre önce bazı İngiliz medya kuruluşlarına konuşmama kararı alan Markle; bulvar gazetelerine karşı, Prenses Diana'nın avukatı ile anlaştı. Markle'ı, The Mail On Sunday gazetesinin yayıncısına karşı açtığı davada David Sherborne temsil edecek. Düşes'in basına karşı yeni hamlesi tartışmaları da bereberinde getirdi.