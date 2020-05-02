Aşktan umudunu kesti

Geçtiğimiz günlerde adı basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Evde geçen günlerini takipçileriyle sohbet ederek geçiren Enver, kendisine yöneltilen "Kalp mi mantık mı?" sorusuna "Mantık" cevabını verdi.

"30 YAŞINDAN SONRA DENEYELİM"

Başarılı oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından "Malum hepimiz evdeyiz hadi sor" diye kendisine sorular sorulmasını istedi. Enver, kendisine yöneltilen soruları kısa cevaplarla yanıtladı. Uzun yıllardır aradığı aşkı bir türlü bulamayan Aslı Enver'e sosyal medyadan bir takipçisi "Kalp mi mantık mı?" diye sordu. Güzel oyuncunun "Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından" diyerek cevaplaması, Enver'in eski ilişkilerinde mutlu olamadığı için 'Aşktan umudunu kesmiş' yorumlarına neden oldu.



YÜZÜĞÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Enver, parmağındaki yüzükle ilgili soruya ise, "Rahmetli anneannemin yüzüğü" cevabını verdi.