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Haberler Sarmaşık Ece Erken'e ağır taş

'e ağır taş

Ece Erken'e ağır taş
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkı noktalamış olsa da, Benan Mahmutyazıoğlu ile arasındaki sular durulmuyor. Mahkemelik olan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Benan Hanım, "Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerine oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var" dedi.

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