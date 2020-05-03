Yeniden birliktelik söz konusu değil

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirdikleri iddia edildi. Sırp basınının iddiasına göre iyi anlaştıklarını gören ikili tekrar evlenmeye karar verdiği yazıldı.



Çıkan bu haberlerin ardından tüm gözler ünlü çifte çevrildi. Mustafa Sandal'a yakın bir arkadaşından aldığımız bilgiye göre "Sırp basını buna bezer haberler yapıyor. Mustafa bey evde devamlı değil ara sıra çocukları için kalıyor. Evlilik söz konusu değil, Mustafa'nın böyle düşüncesi yok" diye konuştu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI