  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yeniden birliktelik söz konusu değil

Yeniden birliktelik söz konusu değil

Yeniden birliktelik söz konusu değil
Giriş Tarihi: 3.5.2020

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirdikleri iddia edildi. Sırp basınının iddiasına göre iyi anlaştıklarını gören ikili tekrar evlenmeye karar verdiği yazıldı.

Çıkan bu haberlerin ardından tüm gözler ünlü çifte çevrildi. Mustafa Sandal'a yakın bir arkadaşından aldığımız bilgiye göre "Sırp basını buna bezer haberler yapıyor. Mustafa bey evde devamlı değil ara sıra çocukları için kalıyor. Evlilik söz konusu değil, Mustafa'nın böyle düşüncesi yok" diye konuştu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeniden birliktelik söz konusu değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA