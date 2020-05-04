‘Babamın filmlerini izleyemiyorum’

Usta komedyen Kemal Sunal'ın oyuncu oğlu Ali Sunal, konuk olduğu bir programda babasıyla ilgili sözleriyle hayranlarını duygulandırdı. Ali Sunal, 'keşkelerin var mı' sorusuna, 'keşke o uçağa binmeseydik' dedi. Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Sunal, kaybettikleri günden beri babasının filmlerini izleyemediğini dile getirerek, "Kızımla inşallah" dedi. Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem, kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke babamın öldüğü o uçağa binmeseydik' diyorum.

O BİR HALK KAHRAMANIYDI

Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı güler yüzlü olamam" açıklamasında bulundu. Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Yanına bir genç gelmiş ve 'siz burada ne yapıyorsunuz' diye sormuş. Babam 'neden' karşılığını verince, 'siz halk kahramanısınız' demiş. Babam 'peki buradakiler kim' diye sorunca, genç 'halk' demiş. Babam insanları ve onlarla bir arada olmayı çok severdi. Herkes de onu..." dedi.