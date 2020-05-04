  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık ‘Babamın filmlerini izleyemiyorum’

‘Babamın filmlerini izleyemiyorum’

Yeşilçam’ın efsane komedyeni ’ın oğlu oyuncu , “Babam bir halk kahramanıydı. Onu kaybettiğimiz günden beri o güzel filmlerini izleyemiyorum” diye konuştu.

‘Babamın filmlerini izleyemiyorum’
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Usta komedyen Kemal Sunal'ın oyuncu oğlu Ali Sunal, konuk olduğu bir programda babasıyla ilgili sözleriyle hayranlarını duygulandırdı. Ali Sunal, 'keşkelerin var mı' sorusuna, 'keşke o uçağa binmeseydik' dedi. Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Sunal, kaybettikleri günden beri babasının filmlerini izleyemediğini dile getirerek, "Kızımla inşallah" dedi. Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem, kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke babamın öldüğü o uçağa binmeseydik' diyorum.

O BİR HALK KAHRAMANIYDI
Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı güler yüzlü olamam" açıklamasında bulundu. Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Yanına bir genç gelmiş ve 'siz burada ne yapıyorsunuz' diye sormuş. Babam 'neden' karşılığını verince, 'siz halk kahramanısınız' demiş. Babam 'peki buradakiler kim' diye sorunca, genç 'halk' demiş. Babam insanları ve onlarla bir arada olmayı çok severdi. Herkes de onu..." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Babamın filmlerini izleyemiyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA