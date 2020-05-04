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Haberler Sarmaşık Ersubaşı: Boşandık diyemem ama...

: Boşandık diyemem ama...

Ersubaşı: Boşandık diyemem ama...
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017'de, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört ay önce doğdu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin birden sosyal medyada birbirini takipten çıkarması ve birlikte çekildikleri fotoğrafları silmesi, 'ayrıldılar mı?' sorusunu akla getirdi. Sorulara son noktayı koyan Ersubaşı ise "Sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an 'boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız var... Nedeni ihanet değil. Çok fazla yan yana bulununca her şey göze batıyor. Eşimle aynı evde kalıyoruz" dedi.

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