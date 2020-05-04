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Haberler Sarmaşık Hadise’den anneye çiçek babaya lokum

’den anneye çiçek babaya lokum

Hadise’den anneye çiçek babaya lokum
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Salgın nedeniyle yurtdışına uçuşlar iptal edildiği için Belçika'daki ailesinin yanına gidemeyen Hadise'yi aile özlemi sardı. Hadise, 2 aydır göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz'ü ayrı kaldıkları karantina günlerinde bir sürprizle sevindirmek istedi. Ünlü popçu, internetten sipariş vererek annesine orkide ve papatyalar, babasına da çok sevdiği Türk lokumlarından gönderdi.

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