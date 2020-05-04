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Haberler Sarmaşık Nurgül’den kadın cinayetlerine dikkat

Nurgül’den kadın cinayetlerine dikkat

Nurgül’den kadın cinayetlerine dikkat
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Twitter'dan ülkemizde işlenen kadın cinayetlerine dair geçen ayın raporunu paylaşarak, "Şu süreçte gözden kaçmasın! Artarak devam ediyor. Bu ay 20 kadın öldürüldü! Gerçi 40 ama kalan 20'si şüpheli ölüm şimdilik! Nedeni belirlenen 20 kadının 16'sı evinde öldürülmüş! Kadınlarımız dışarda koronayla evde şiddetle mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.

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