Bin liralık gelirle milyonluk keyif turu

Popçu Berkay önceki gün Etiler'de yeni lüks aracıyla objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı 6 ay önce 2 milyon 200 bin liraya aldığı Bentley marka otomobilini satarak 2 milyon 600 bin liraya aldığı Mercedes G serisi yeni cipiyle keyif turları attı. Milyonluk otomobillerden inmeyen Berkay'ın, geçtiğimiz yıl futbolcu Arda Turan'la yaşadığı kavga sonrasında görülen davada, aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklaması olay yaratmıştı.

BİTMEYEN POLEMİKLER

Şarkıcı Berkay her davranışıyla yeni bir polemiğe imza atıyor. Geçen yıl ünlü şarkıcı Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat almış, ancak Berkay ve eşi saati iade ederek parasını almak isteyince durumdan haberdar olan Akalın çok sinirlenmiş ve 'Hediye satılmaz' diyerek çifte küsmüştü.

PLAKASI ÖZELDİ

Bu polemiğin ardından Berkay, 2 milyon 200 bin lira ödeyerek aracını yenilemesiyle gündeme gelmişti. Şarkıcı, Bentley marka yeni aracına kendisinin ve eşi Özlem Şahin'in baş harflerinden oluşan (BOS) özel plaka yaptırmıştı.





NEŞESİ YERİNDEYDİ

Arda Turan'la yaşadıkları kavgayla da aylarca gündemden düşmeyen Berkay Şahin, dava sürecinde aylık gelirinin bin lira olduğunu bildirerek eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Bentley marka otomobilini de satarak 2 milyon 600 bin liraya aldığı Mercedes G serisi yeni cipiyle caddelerde tur atan ünlü şarkıcıyı görenler, "Bin liralık geliriyle milyonluk keyif turları atıyor" demekten kendini alamadı.