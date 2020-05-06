‘Biz daha ölmedik ödüyorum nafakayı’

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Bebek sahilinde bisiklete binerken görüntülendi. Yorulup bir banka oturan sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ortaç, 'maddi durumunuz kötüleşti, nafaka ödeyebiliyor musunuz?' sorusuna, suna, "Vallahi o 'ne zaman paran olursa o zaman öde' dedi. Ama biz daha ölmedik, ödüyorum zaten nafakasını" yanıtını verdi.
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