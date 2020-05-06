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Haberler Sarmaşık ‘Biz daha ölmedik ödüyorum nafakayı’

‘Biz daha ölmedik ödüyorum nafakayı’

‘Biz daha ölmedik ödüyorum nafakayı’
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Bebek sahilinde bisiklete binerken görüntülendi. Yorulup bir banka oturan sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ortaç, 'maddi durumunuz kötüleşti, nafaka ödeyebiliyor musunuz?' sorusuna, suna, "Vallahi o 'ne zaman paran olursa o zaman öde' dedi. Ama biz daha ölmedik, ödüyorum zaten nafakasını" yanıtını verdi.

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