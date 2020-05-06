Haluk Levent duyurdu Ülker teyze eve kavuştu

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Haluk Levent'in gündeme getirdiği 76 yaşındaki Ülker Teyze, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet. Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, kendi mahallesinde yepyeni bir eve kavuşan Ülker Teyze, yeni eşyalarla döşenmiş sıcak yuvasına taşındı. Derme çatma, ısınma imkanı olmayan bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ü ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise yaşlı kadını ev sahibi yaptı.