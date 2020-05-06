Haberler Sarmaşık Hollywood yıldızları Türkiye’ye gelecek

Hollywood yıldızları Türkiye’ye gelecek

Polemiklerin adamı şarkıcı Berkay, 2 milyon 200 bin liralık Bentley’ini satarak 2 milyon 600 bin liraya aldığı Mercedes G serisi cipiyle caddelerde turladı. Aynı Berkay geçen yıl, Arda Turan’la davasında aylık gelirinin bin lira olduğunu bildirmişti.

Giriş Tarihi: 6.5.2020











