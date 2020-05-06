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Haberler Sarmaşık Hollywood yıldızları Türkiye’ye gelecek

yıldızları ’ye gelecek

Polemiklerin adamı şarkıcı , 2 milyon 200 bin liralık Bentley’ini satarak 2 milyon 600 bin liraya aldığı Mercedes G serisi cipiyle caddelerde turladı. Aynı Berkay geçen yıl, ’la davasında aylık gelirinin bin lira olduğunu bildirmişti.

Hollywood yıldızları Türkiye’ye gelecek
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları, Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK'in yönetmenliğinde çekilecek 'X- The End Time' adlı film için Türkiye'ye gelecek. 'Yüzüklerin Efendisi' filminin başrol oyuncusu Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes, Kylin Kalani ve Wilma Elles gibi dünyaca ünlü oyuncunun rol alacağı filmin çekimleri, korona virüsü salgınının geçmesinin ardından Türkiye'de yapılacak.

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