Hollywood yıldızları Türkiye’ye gelecek

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları, Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK'in yönetmenliğinde çekilecek 'X- The End Time' adlı film için Türkiye'ye gelecek. 'Yüzüklerin Efendisi' filminin başrol oyuncusu Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes, Kylin Kalani ve Wilma Elles gibi dünyaca ünlü oyuncunun rol alacağı filmin çekimleri, korona virüsü salgınının geçmesinin ardından Türkiye'de yapılacak.
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