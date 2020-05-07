Aşkları sessiz sedasız bitti

Çağatay Ulusoy iki yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'dan sessiz sedasız ayrıldı. İki yıldır beraberlik yaşayan ikili zaman zaman ayrılıp tekrar bir araya gelmişti. Karantina günlerinde evlerinden çıkmayan Ulusoy ile Sarışın'ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildiği ve neden ayrıldıkları konusunda konuşmaktan kaçındıkları öğrenildi.