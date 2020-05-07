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Mutfakları şenlendirdi

Oyuncu , sosyal sorumluluk platformu ‘’un maddi zorluk çeken aileler için başlattığı, erzak yardım kampanyasına katıldı. İhtiyaç sahibi ailelere el uzatan oyuncu, Instagram hesabından projeyi paylaşarak, takipçilerinden ve sanatçı arkadaşlarından destek istedi. Şendil, “Mutfakları şenlendirmeye devam ediyoruz. Destek olmak ve yüz güldürmek elimizde. Yardımın ve desteğin gücünü daha iyi anladığımız bu günlerde, onların çağrısına sessiz kalmayalım” ifadelerini kullandı

Mutfakları şenlendirdi
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Oyuncu Hatice Şendil, sosyal sorumluluk platformu 'Geleceğe Işık Tut'un maddi zorluk çeken aileler için başlattığı, erzak yardım kampanyasına katıldı. İhtiyaç sahibi ailelere el uzatan oyuncu, Instagram hesabından projeyi paylaşarak, takipçilerinden ve sanatçı arkadaşlarından destek istedi. Şendil, "Mutfakları şenlendirmeye devam ediyoruz. Destek olmak ve yüz güldürmek elimizde. Yardımın ve desteğin gücünü daha iyi anladığımız bu günlerde, onların çağrısına sessiz kalmayalım" ifadelerini kullandı.

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