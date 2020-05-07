Vefakar patron

Korona virüs salgınının ilk günlerinde kendini İzmir'deki oteline kapatan İzzet Yıldızhan, daha sonra İstanbul'a gitmişti. Önceki gün Etiler'de oğlu Mustafa ile birlikte alışverişe çıkan Yıldızhan, "Çok önemli bir görüşme için İstanbul'a geldik. Akşam için de iftarlık eksiklerimiz vardı onları tamamlamaya çıktık" dedi.

ÜCRETLİ İZİN VERDİ

Korana virüsün ciddiyete alınması gerektiğini söyleyen Yıldızhan, "Özellikle İlahiyatçı Ömer hocamızın (Döngeloğlu) vefat etmesi beni derinden etkiledi. Malın mülkün olsa, şanın şöhretin olsa ne yazar. Benim yanımda çalışan 286 personelim var. Hepsini ücretli izne çıkardım ama nereye kadar dayanılabilir" diye konuştu.

BAŞIMIZIN TACI ONLAR

Geçtiğimiz haftalarda Cerrahpaşa ve Sadi Konuk Hastane personellerine yaptığı yemek jesti doktorların teşekkür etmesiyle ortaya çıkan Yıldızhan, şunları söyledi: "Onlar bizim başımızın tacı. Ben bir şey yapmışım çok mu. Bunların konuşulması bile ayıp. Sağ olsunlar onlar nezaket gösterip teşekkür etmişler. Ne diyebilirim ki."