Harry ve eşine saray gibi malikane!

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya'da kaldıkları 18 milyon dolarlık malikane ilk kez görüntülendi. ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait, 22 dönüm üzerine kurulu Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor. Prens Harry ve eşi Markle'ın, mülkü kiralayarak mı yoksa misafir olarak mı kaldıkları ise bilinmiyor. Mülke ait herhangi bir satış kaydı da bulunmuyor.