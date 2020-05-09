  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Programdan atıldı ‘Yazıklar olsun’ dedi

Programdan atıldı ‘Yazıklar olsun’ dedi

Programdan atıldı ‘Yazıklar olsun’ dedi
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'daki 'Mücbir Sebepler' programına konuk oldu. İkili, Ortaç'ı ağırladıklarına çok sevindiklerini söyledi. Onların enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da "18'likler gibi yaptınız beni" diyerek kendilerine takıldı. Ortaç, programın klasiği olan 'konuğu yayından atma' olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. 'Hayır' yanıtını alan Ortaç şarkı söylerken yayından çıkarılınca 'Yazıklar olsun' yorumunda bulundu. Yayını 85 bin kişi izledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Programdan atıldı ‘Yazıklar olsun’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA