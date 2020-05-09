Ünlü popçu Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'daki 'Mücbir Sebepler' programına konuk oldu. İkili, Ortaç'ı ağırladıklarına çok sevindiklerini söyledi. Onların enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da "18'likler gibi yaptınız beni" diyerek kendilerine takıldı. Ortaç, programın klasiği olan 'konuğu yayından atma' olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. 'Hayır' yanıtını alan Ortaç şarkı söylerken yayından çıkarılınca 'Yazıklar olsun' yorumunda bulundu. Yayını 85 bin kişi izledi.
Programdan atıldı ‘Yazıklar olsun’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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