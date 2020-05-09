Şeyma Subaşı Çesme’ye kaçtı

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın giriş-çıkış yasağına uymayarak İstanbul'dan İzmir Çeşme'ye gittiği iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendini ele veren Subaşı'nın, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'ye sevgilisiyle birlikte gittiği ve MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal'ın oğlu Murathan Günal'ın Alaçatı'daki lüks villasında kaldıkları öğrenildi.

NASIL GİTTİĞİ BELİRSİZ

Korona virüsü salgınında kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasındaki İstanbul'da denetimler sıkı şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor. Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın da yasağa uymayarak İzmir'in gözde tatil ilçelerinden Çeşme'ye gittiği konuşuluyor. Ancak Subaşı'nın sevgilisiyle Çeşme'ye nasıl gittiği bilinmiyor.





PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Sosyetik güzelin Guido Senia ile Çeşme'ye gittiği iddialarının yanı sıra, ikilinin İzmir'in turistik ilçesinde MNG Holding Başkanı Mehmet Nazif Günal'ın oğlu Murathan Günal'ın lüks villasında kaldığı da çok konuşuluyor. Günal'ın, Çeşme Alaçatı'daki lüks villasında sürpriz misafirleri olduğu geçtiğimiz günlerde büyük yankı uyandırırken, ünlü işadamının oğlunun villasında ağırladıkları kişilerin Şeyma Subaşı ve ilişki yaşadığı Senia oldukları ileri sürüldü. İstanbul'dan yol izni olmadan mı, yoksa yasal izin alarak mı geldikleri merak edilen çiftin, Çeşme'de olduklarını ise kendi sosyal paylaşımları ele verdi.

Fatih ŞENDİL