Alkollüyken çarptı, kaçtı

Dizi oyuncusu Burak Deniz, İstanbul'da alkollü halde kullandığı aracıyla bir motosiklete çarptı. Zincirleme kazaya yol açan oyuncu olay yerinden kaçtı. Polisin yolunu keserek yakaladığı ve yapılan kontrolünde 1.77 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Deniz'in ehliyetine 6 ay el konuldu.



Oyuncu Burak Deniz, çarptığı kişiyle ilgilenmek yerine kaçmayı tercih etti



IŞIKLARDA YAKALANDI

Genç oyuncu Burak Deniz önceki gün Arnavutköy'de 2 araba ve 1 motorsikletin birbirine girdiği trafik kazasına karıştı. Bebek-Arnavutköy caddesinde Burak'ın lüks cipiyle çarptığı motosikletli, öndeki otomobile çarparak yere yuvarlandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Burak Deniz, arabasına binerek kaçtı. Kuruçeşme'de ışıklarda polis tarafından yakalanan oyuncu, olay yerine getirildi. Yapılan testte 1.77 promil alkollü olduğu belirlenen ve Arnavutköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Burak Deniz'e bin 228 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay el konuldu.





6 YILA KADAR HAPİS

Alkollü oyuncuyla ilgili trafiği tehlikeye düşürmek suçuyla işlem yapılarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bu suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Burak Deniz'in, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.