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Alkollüyken çarptı, kaçtı

Genç oyuncu , Arnavutköy’de kullandığı ciple bir motosikletliye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan Deniz, yakalandıktan sonra kontrolünde alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu

Alkollüyken çarptı, kaçtı
Giriş Tarihi: 10.5.2020

Dizi oyuncusu Burak Deniz, İstanbul'da alkollü halde kullandığı aracıyla bir motosiklete çarptı. Zincirleme kazaya yol açan oyuncu olay yerinden kaçtı. Polisin yolunu keserek yakaladığı ve yapılan kontrolünde 1.77 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Deniz'in ehliyetine 6 ay el konuldu.


Oyuncu Burak Deniz, çarptığı kişiyle ilgilenmek yerine kaçmayı tercih etti

IŞIKLARDA YAKALANDI
Genç oyuncu Burak Deniz önceki gün Arnavutköy'de 2 araba ve 1 motorsikletin birbirine girdiği trafik kazasına karıştı. Bebek-Arnavutköy caddesinde Burak'ın lüks cipiyle çarptığı motosikletli, öndeki otomobile çarparak yere yuvarlandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Burak Deniz, arabasına binerek kaçtı. Kuruçeşme'de ışıklarda polis tarafından yakalanan oyuncu, olay yerine getirildi. Yapılan testte 1.77 promil alkollü olduğu belirlenen ve Arnavutköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Burak Deniz'e bin 228 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay el konuldu.



6 YILA KADAR HAPİS
Alkollü oyuncuyla ilgili trafiği tehlikeye düşürmek suçuyla işlem yapılarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bu suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Burak Deniz'in, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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