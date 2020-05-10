İrem’in paylaşımına Demet’ten olay yorum

Karantinanın renkli ismi İrem Derici, önceki akşam yine evinde giyinip süslenerek çektirdiği fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Derici'nin paylaşımına Demet Akalın'dan olay yaratacak bir yorum geldi: "Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı." Daha önce de Akalın'la polemik yaşayan İrem Derici ise meslektaşına verdiği yanıtla eski aşklarına da taşını attı: "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim."

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