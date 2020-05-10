‘Veriyorum eşimin eline süpürgeyi...’

Oyuncu Begüm Kütük, İstanbul Kuruçeşme'de market çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. "Karantina döneminde markete gitmek bile yurtdışına çıkmak gibi. 65 günde bir kere sahilde yürüdük. 3 kez alışveriş ettik" dedi. Eşi Erdil Yaşaroğlu'nun ev işlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu da dile getiren güzel oyuncu, "Veriyorum eline süpürgeyi, tüm evi temizleme görevi onun. Mutfağa sokmuyorum" dedi.

DİĞER