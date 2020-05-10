Oyuncu Begüm Kütük, İstanbul Kuruçeşme'de market çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. "Karantina döneminde markete gitmek bile yurtdışına çıkmak gibi. 65 günde bir kere sahilde yürüdük. 3 kez alışveriş ettik" dedi. Eşi Erdil Yaşaroğlu'nun ev işlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu da dile getiren güzel oyuncu, "Veriyorum eline süpürgeyi, tüm evi temizleme görevi onun. Mutfağa sokmuyorum" dedi.
‘Veriyorum eşimin eline süpürgeyi...’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.