Dünya yıldızlarının modacısı Rufat İsmail bir ilke imza atarak "Extravaganza" isimli koleksiyonunu dijital defile ile tanıttı. Türk süper model Tülin Şahin Rufat İsmail'in dijital defilesi için kendi evini podyuma çevirdi. Tülin Şahin defileyi kendi cep telefonuyla çekti. İkili kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları dijital defile ile Türkiye'de bu akımının ilk temsilcileri oldu.