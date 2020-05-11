Ünlüler ağlattı

Anneler Günü'nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.



Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Anneler Günü'nde oğluyla fotoğrafını, 'Aşkım' notuyla paylaştı.



Benim 1 Numaram, en kıymetlim cesur ve fedakar annem ve dünyanın en cool babaannesi... Anneler Günün kutlu olsun. Şu fotoğraftaki tarz bir yana kalbime aktardığın tarz için sana ebediyen minnettarım.



"ANNE olunca anlarsın" annemden en çok duyduğum cümleydi belki de. Haklıymış. Başta annelerim Şehnaz Kurbanzade ve Gül Sunal olmak üzere tüm annelerin, kendini anne hissedenlerin, anne olacak olanların ve kalbinde anne sevgisi hisseden tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Ve canım Narin en büyük teşekkür sana, iyi ki beni seçtin.



'PONÇİK HEP BENİMLE OLACAK'

Geçtiğimiz ay oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı geldi; Yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü kutlu, mutlu olsun. Annelerimin ellerinden öperim. Bugün yanımda olduğunu hissettiren tüm annelerin gözlerinden öperim. Ponçik hep benimle hiç ayrılmayacak... Sadece 9 yıl canlı bir meleğin yaşadığına şahit oldum, yaşamaya devam edecek.





BEYNİMDE BİR SIZI

HER gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca... Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı...



BİR MUM HALA YANIYOR

41 mum yanarmış canınızdan bir can gittiğinde... 21 yıl önce yakıp gitti o mumları. Ne hakkını ödeyebilirim ne de karşılıksız sevgini... Benim melek annem nurlar içinde uyu seni çok seviyorum.