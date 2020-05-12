Çocuklar, sosyal medyada yarışıyor

Ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın hazırlayıp sunduğu 'FuzulEv Çay Sohbetleri', sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Ramazan'ın ilk gününde başlayan ve canlı yayınlanan programda şimdi de çocuklar yarışıyor. Binlerce kişinin katılmak için başvurduğu pragramlarda yarışmacılar birbirinden ilginç hediyeleri kazanmak için mücadele ediyor. Programda her gün üç kişi ile bir çocuk yarışmacı sorulara cevap veriyor. Ramazan boyunca sürecek programda 7 -13 yaş grubu çocuklara akıllı saatler hediye edildi.