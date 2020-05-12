Ferzan’ın filminde Jasmine’e ödül

İtalya'nın en büyük sinema ödülü 65. David di Donatello Ödülleri sahiplerini buldu. İtalyan sinemasının en iyilerinin seçildiği ödül töreninde Ferzan Özpetek'in son filmi 'Şans Tanrıçası- La Dea Fortune'nin başrolünde oynayan Jasmine Trinca 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. İtalya'da vizyona giren, bu yıl içinde Türkiye'de de izleyici ile buluşacak olan filmde Trince'ya Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Serra Yılmaz, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Filippo Nigro ve Cristina Bugatty eşlik ediyor.