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Haberler Sarmaşık Yol Arkadaşları’ndan Televizyon Ülkesi

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Yol Arkadaşları’ndan Televizyon Ülkesi
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Türk rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'yla 2001'den vefat ettiği 2004'e kadar birlikte çalışan 'Yol Arkadaşları' grubu, yeni single'ı 'Televizyon Ülkesi' adlı şarkıya klip çekti. DMC etiketiyle piyasaya çıkan 'Kundalini' adlı şarkılarının ardından yaptıkları söz ve müziği Oktay Şenol'a ait Televizyon Ülkesi şarkısının klibini Evren Arasıl yönetti. Mahmut Özen, Zafer Şanlı, Gür Akad, Aydın Şeref ve Barış Göker'den oluşan grup, yeni şarkıları 'Televiyon Ülkesi' video klibinin sosyal medyada müzik severlerle buluştuğunu söyledi.

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