Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'ta bulunan bir çiçek mağazasında görüntülendi. Korona virüs salgınından dolayı 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Şıkel'in iki çocuğuyla dışarı çıkması şaşkınlık yarattı. Büyük oğlu Kuzey'i arabanın içinde şoförüyle bırakan manken, küçük oğlu Uzay ile çiçek satın aldı.
Çağla Şikel yasağı çocuklarıyla deldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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