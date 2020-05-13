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Haberler Sarmaşık Kuaförde 4 saat kaldı

Kuaförde 4 saat kaldı

Uzun süredir evden çıkmayan oyuncu , berber ve kuaförlerin açılmasıyla kendisine 4 saat boyunca bakım yaptırdı.

Kuaförde 4 saat kaldı
Giriş Tarihi: 13.5.2020

Sosyal medya hesabın-da kuaföre gideceğini duyuran Yeşilçay, önceki gün Bebek'te yer alan kuaförün-de görüntülendi. Saatlerce içerde kalan başarılı oyuncu birçok işlem yaptırarak salondan mutlu ayrıldı.

"ARTIK GERİDE KALDI"

Bakım yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşil-çay, "Kuaföre gitmek nasıl bir duygu?" sorusuna esprili bir yanıt vererek; "Hepimiz pala olmuştuk, çok mutluyuz. Şahaneyiz." dedi. Karantina gün-leri hakkında da konuşan oyuncu, "Temizlik yaptık, yemek yaptık, artık geride kaldı. Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip rahat etmek istiyorum" diyerek herkesi gülümsetti.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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