Kuaförde 4 saat kaldı

Sosyal medya hesabın-da kuaföre gideceğini duyuran Yeşilçay, önceki gün Bebek'te yer alan kuaförün-de görüntülendi. Saatlerce içerde kalan başarılı oyuncu birçok işlem yaptırarak salondan mutlu ayrıldı.

"ARTIK GERİDE KALDI"

Bakım yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşil-çay, "Kuaföre gitmek nasıl bir duygu?" sorusuna esprili bir yanıt vererek; "Hepimiz pala olmuştuk, çok mutluyuz. Şahaneyiz." dedi. Karantina gün-leri hakkında da konuşan oyuncu, "Temizlik yaptık, yemek yaptık, artık geride kaldı. Uzun bir süre dışarıdan yemek söyleyip rahat etmek istiyorum" diyerek herkesi gülümsetti.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI