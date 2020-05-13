Sosyal mesafeli alışveriş

İki aydır evinde olduğunu söyleyen sosyetik güzel Hande Acar, normalleşme sürecinin ilk günlerinde Nişantaşı'nda görüntülendi. Acar, açık olan bazı mağazaları dolaştıktan sonra oğlu ve kızları için bir çocuk mağazasında alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında sosyal mesafeyi korumaya önem gösteren ünlü sosyetik, bir an bile olsun yüz maskesini çıkartmadı.