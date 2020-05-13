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Haberler Sarmaşık Sosyal mesafeli alışveriş

Sosyal mesafeli alışveriş

Sosyal mesafeli alışveriş
Giriş Tarihi: 13.5.2020

İki aydır evinde olduğunu söyleyen sosyetik güzel Hande Acar, normalleşme sürecinin ilk günlerinde Nişantaşı'nda görüntülendi. Acar, açık olan bazı mağazaları dolaştıktan sonra oğlu ve kızları için bir çocuk mağazasında alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında sosyal mesafeyi korumaya önem gösteren ünlü sosyetik, bir an bile olsun yüz maskesini çıkartmadı.

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