“Doya doya sarılacağım”

Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı'nda diş polikliniğinden çıkarken objektiflere takıldı. Uzun bir aradan sonra dışarı çıktığını belirten genç oyuncu, korona günleriyle ilgili "Vaktimi senaryo yazarak geçiriyorum" dedi. Pandemi sürecinde en çok özlediği şeyin annesi ve babası olduğunu söyleyen Sarışın, "Annemi ve babamı çok özledim. Onlara sarılmayı çok özledim. Bu süreç bittikten sonra ilk yapacağım şey onlara doya doya sarılmak" diye konuştu.