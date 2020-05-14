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Haberler Sarmaşık Kira desteğine devam

Kira desteğine devam

Kira desteğine devam
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle iki kiracısından bir aylık kira almadığını açıklayarak büyük takdir toplayan Ezgi Mola, Nişantaşı'nda üç köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. Yaptığı destekle ile ilgili konuşan Mola, birkaç ay daha kira almayacağını belirtip "Ünlü ve popüler insanların tuzu kuru ön yargısı var ya, vicdanları ön yargılı insanların. Ne güzel ki bu durumu kıracak çok fazla yorum aldım, elimden geldiğince kira desteği yağacağım" dedi.

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