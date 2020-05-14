Maskeli aşıklar

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evlerine kapanan birçok ünlü isim, normalleşme sürecinin ilk günlerinde kendilerini sokağa attılar. Bu isimler arasında Nişantaşı'nda yürüyüş yapan Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu da yer aldı. Aynı sokakta yürüyüşe çıkan bir başka çift ise, rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut ile müzisyen sevgilisi Can Baydar'dı. Çiftlerin maskelerini takarak önlemleri elden bırakmamaları gözlerden kaçmadı.