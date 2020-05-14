Yasakların tilkisi

NE MASKE NE SOSYAL MESAFE

Arabasının arka koltuğunda oturan- Tilki, sokağa çıkma yasağını ihlal etmesiyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınarak sahil turuna devam etti. Sahil havası almasının ardından Anadolu yakasında yer alan evinin yolunu tutan genç popçunun her zamanki gibi pijamalarıyla olması da dikkatlerden kaçmadı. Direksiyon başında şoförünün aksine bir kadın arkadaşıyla turlayan Aleyna Tilki ve arkadaşının sosyal mesafe gözetmek sizin maskesiz olmaları ise pes dedirtti.