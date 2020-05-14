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Yasakların tilkisi

20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağının gelmesiyle yasak dahilinde kalan Türk pop müziğinin genç temsilcisi , yasağı deldi. Önceki gün Bebek'ten aracıyla geçerken görüntülenen şarkıcı, aracında saklanmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.

Yasakların tilkisi
Giriş Tarihi: 14.5.2020

NE MASKE NE SOSYAL MESAFE
Arabasının arka koltuğunda oturan- Tilki, sokağa çıkma yasağını ihlal etmesiyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçınarak sahil turuna devam etti. Sahil havası almasının ardından Anadolu yakasında yer alan evinin yolunu tutan genç popçunun her zamanki gibi pijamalarıyla olması da dikkatlerden kaçmadı. Direksiyon başında şoförünün aksine bir kadın arkadaşıyla turlayan Aleyna Tilki ve arkadaşının sosyal mesafe gözetmek sizin maskesiz olmaları ise pes dedirtti.

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