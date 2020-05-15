Sadece arkadaşız!

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündeme gelen müzisyen Emrah Karaduman önceki gün Nişantaşı'nda yanındaki gizemli kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Valeden aracının anahtarını alan Karaduman, bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yaparak "Alışveriş merkezlerine ve kuaförlere girmiyoruz. Dişçiye geldim, işimi halledip şimdi gidiyorum" dedi. Karaduman yanındaki kız arkadaşıyla ilgili soruya "Sevgilim değil, normal arkadaşım" diye cevap verdi.