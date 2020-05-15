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Haberler Sarmaşık Şahan’ı susturdu

Şahan’ı susturdu

erve Boluğur, yaptığı 40 parçalık puzzle ile dalga geçen ’a, 10 yıl önce balkonda ’la öpüştüğü görüntüler üzerinden gönderme yaptı. Cevap vermeyen Gökbakar yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Şahan’ı susturdu
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Korona virüs salgını nedeniyle evde geçen günlerini üniversite sınavlarına hazırlanarak geçiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yaptığı puzzle paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu olmuştu. 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyada paylaşan Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a sert bir dille karşılık verdi.

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Güzel oyuncunun çocuklar için üretilen puzzle'ı "Bitti" notuyla paylaşınca, komedyen Şahan Gökbakar da 3 parçalık puzzle fotoğrafı paylaşarak Boluğur'la dalga geçti. Başarılı oyuncu, Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket ev görseliyle yanıt verdi. Boluğur bu paylaşımıyla Şahan Gökbakar'ın 2010 yılında Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasında öpüştüğü görüntülere gönderme yaptı. Merve Boluğur'un paylaşımından rahatsız olan Gökbakar ise gönderisini hemen sildi. Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.


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