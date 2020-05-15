Şahan’ı susturdu

Korona virüs salgını nedeniyle evde geçen günlerini üniversite sınavlarına hazırlanarak geçiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün yaptığı puzzle paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu olmuştu. 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyada paylaşan Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a sert bir dille karşılık verdi.

KARŞILIKLI ATEŞKES İLANI

Güzel oyuncunun çocuklar için üretilen puzzle'ı "Bitti" notuyla paylaşınca, komedyen Şahan Gökbakar da 3 parçalık puzzle fotoğrafı paylaşarak Boluğur'la dalga geçti. Başarılı oyuncu, Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket ev görseliyle yanıt verdi. Boluğur bu paylaşımıyla Şahan Gökbakar'ın 2010 yılında Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasında öpüştüğü görüntülere gönderme yaptı. Merve Boluğur'un paylaşımından rahatsız olan Gökbakar ise gönderisini hemen sildi. Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.



