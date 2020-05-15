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Haberler Sarmaşık Şeyma’ya mı benzemeye çalışıyor?

Şeyma’ya mı benzemeye çalışıyor?

Şeyma’ya mı benzemeye çalışıyor?
Giriş Tarihi: 15.5.2020

2018 Türkiye Güzeli Şevval Sahin, 126 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Miami'de tatil yapan model Şevval Şahin, son günlerde paylaştığı fotoğraflarından fenomen isim Şeyma Subaşı'na benzetildi. Şahin'in yüz hatları ve saç rengi, takipçileri arasında "Şeyma'ya benzemeye çalışıyor" yorumlarına neden oldu.

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