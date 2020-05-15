Sosyal medyada aşk başkadır

Şarkıcı Murat Boz, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmamaya özen gösteriyor. Bütün gün evinde izole yaşayıp sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Boz'un sunucu Burcu Bakdur ile takipleşip yorumlaşması akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu getirdi. Murat Boz'un bir süredir sunucu Burcu Bakdur'un paylaştığı fotoğrafları anında beğenmesi Boz hayranlarının gözünden kaçmadı. Aynı şekilde 35 yaşındaki Bakdur'un da Murat Boz'un her paylaşımına yorum yapması dikkat çekti.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI