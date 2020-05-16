Aşksız olmaz

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Wilma Elles, Selçuk Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın programında samimi açıklamalarda bulundu. Bir döneme damga vuran dizinin kariyeri için çok önemli olduğunu vurgulayan Elles, "Benim için çok özel ve kariyerim açısından en doğru projelerdendi. O günlerde beraber çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarım hayatlarına birer star olarak devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"EVLENMEK İSTERİM"

Yer alacağı projelerde bir takım şartları olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Proje konusunda seçici olmaya çalışıyorum ama çıplaklık içeren filmleri düşünmüyorum. Gelen teklifleri de geri çevirdim. Bikinili projelerde yer almıyorum" yanıtını verdi. Elles özel hayatıyla ilgili ise şunları söyledi: "Aşk benim için her zaman var. Aşk olmadan olmuyor. Yeniden evlenmek isterim. Tek başına yaşamayı nasıl başarıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama benim için çok zor."



Wilma Elles "Bir insanla ilgilenmek, hayatını paylaşmak bunlar benim için önemli. Yalnız olamam, imkansız. O yüzden aşk hep var" dedi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI