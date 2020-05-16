Bakıma gitti kendine geldi

Ünlü manken Özge Ulusoy kuaförlerin açılmasıyla güzellik merkezine koşan ilk isimlerden biri oldu. Uzun süredir korona virüs tedbirleri kapsamında evde olan Ulusoy, bakım sonrası yeni halini sosyal medyada paylaştı. Yeni tarzını "Kaşlar ve saçlar lens değil" notuyla paylaşan güzel modele takipçilerinden "Sonuç mükemmel" yorumları geldi.