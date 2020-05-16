Burcu Esmersoy 4 milyona ulaştı

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerden sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında 4 milyon takipçiye ulaştı. Kendisini takip edenlere öpücük göndererek teşekkür eden güzel sunucu, "4 milyon olmuşuz haber vermiyorsunuz. Ben sizler için aşırı güzel bir hediye düşüneyim kutlamak için" notunu düşerek çekiliş müjdesi verdi.