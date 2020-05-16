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Haberler Sarmaşık Burcu Esmersoy 4 milyona ulaştı

4 milyona ulaştı

Burcu Esmersoy 4 milyona ulaştı
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Sosyal medyayı en etkili kullanan ünlülerden sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında 4 milyon takipçiye ulaştı. Kendisini takip edenlere öpücük göndererek teşekkür eden güzel sunucu, "4 milyon olmuşuz haber vermiyorsunuz. Ben sizler için aşırı güzel bir hediye düşüneyim kutlamak için" notunu düşerek çekiliş müjdesi verdi.

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