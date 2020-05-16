Sarı bez dostu oldu

Oyuncu Burcu Kara uzun süredir evde kalmanın yaşattığı değişimleri sosyal medya hesabından anlattı. Takipçilerine dert yanan ünlü oyuncu, evdeyken temizlik işlerinden bunaldığını belirtti. Kara, sarı temizlik bezlerinin en yakın dostları olduğunu söyledi.

"EVDE TEMİZLİK HİÇ BİTMİYOR"

Korona salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başladığı ilk günlerden bu yana 'evde kal' çağrılarına harfiyen uyan oyuncu Burcu Kara, yaşadığı süreçten bunaldığını açıkladı. Sosyal medyadan taze fasulye hazırlarken bir fotoğrafını paylaşan Kara, "Bu fotoğraf sıkılmaya vakti olmayanlara gelsin. Evdeyken ne temizlik bitiyor ne bulaşık ne yemek telaşesi. Biraz da titizsen yandın. Her şey batıyor gözüne ve sonuçta bitmeyen bir sarı bez dostluğu" sözleriyle takipçileriyle dertleşti.