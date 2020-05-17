Kuralları unuttular

Nişantaşı Topağacı'nda sokakta bir şeyler içerken görüntülenen oyuncu Derya Şensoy ve arkadaşı oldukça keyifli görünüyordu. Arkadaşıyla sohbeti sırasında kahkahalar atan Şensoy'un sosyal mesafe kurallarına uymaması gözlerden kaçmadı. Derya Şensoy' un arkadaşı ise maskesini yüzüne takmak yerine, çanta gibi koluna takması şaşırttı.

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