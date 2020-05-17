Şantajı itirafla yendi

Sosyal medyada 1 milyon 600 bin takipçisi olan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını sosyal medya hesabında görüntülü anlattı. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara çok sayıda TIR dolusu yardım göndererek gündeme gelen Dilan Polat, "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi.



ŞİKAYETTE BULUNDU

Kendisine yapılan çirkin şantaja boyun eğmeyen Dilan Polat, 17 yıldır sakladığı aile dramını gözyaşları içinde itiraf etti. Yaşadığı acıyla ilgili bir video çeken Polat, "5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı, bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, şikayette bulundum" diye konuştu.