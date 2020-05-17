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Şantajı itirafla yendi

Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomeni , yayınladığı videosunda gözyaşları içinde annesinin babası tarafından öldürüldüğünü itiraf etti

Şantajı itirafla yendi
Giriş Tarihi: 17.5.2020

Sosyal medyada 1 milyon 600 bin takipçisi olan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını sosyal medya hesabında görüntülü anlattı. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara çok sayıda TIR dolusu yardım göndererek gündeme gelen Dilan Polat, "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi.

ŞİKAYETTE BULUNDU
Kendisine yapılan çirkin şantaja boyun eğmeyen Dilan Polat, 17 yıldır sakladığı aile dramını gözyaşları içinde itiraf etti. Yaşadığı acıyla ilgili bir video çeken Polat, "5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı, bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, şikayette bulundum" diye konuştu.

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